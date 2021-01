Der Deutsche Aktienindex hat heute um die Unterstützung bei 13.800 Punkten gerungen und zur Stunde den Kampf zumindest mal gewonnen.

Auch weil unter dieser Marke erneut Schnäppchenjäger die Rückgänge in den Kursen zum Einstieg genutzt haben und der Verkaufsdruck wiederum anderer nicht so groß war, so dass es zu einem stärkeren, durch die Markttechnik ausgelösten Rutsch kam. Diese Entwicklung wiederholt sich nun schon einige Monate und spricht für einen robusten Aufwärtstrend im Markt.



Denn solange die überzeugten Käufer gleich aktiv werden, wenn die Kurse nur einen schwachen Tag erleben, sind größere Korrekturen oder Anstiege der Volatilität nicht zu erwarten. Ohne sehr negative Nachrichten etwa über neue drakonische europaweite Lockdown-Maßnahmen könnte der DAX auch getrieben von einer ab Montag wieder positiven Saisonalität eine starke kommende Woche vor sich haben – immer vorausgesetzt, die 13800 Punkte als Unterstützung halten.



Fundamental könnte der Gesamtmarkt dabei auch durch die vorgelegten Bilanzen der großen Technologieaktien aus dem Nasdaq 100 Index getrieben werden. Die schärferen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, die Joe Biden gerade als Kontrastprogramm zur Regierung Trump verabschiedet, übersetzen die Märkte mit einer erneuten Option zur Beschleunigung des Wachstums im Technologie-Sektor. Ob diese Erwartungen allerdings erfüllt werden, darüber dürfte auch die Berichtssaison mitentscheiden, wo mit Apple, Facebook, Microsoft und AMD in der kommenden Woche zahlreiche große und prominente Unternehmen auf der Agenda stehen.