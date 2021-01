Laschet in Briefwahl als CDU-Vorsitzender bestätigt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 22.01.2021, 17:03 | 17 | 0 | 0 22.01.2021, 17:03 | BERLIN (dpa-AFX) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet ist endgültig neuer CDU-Vorsitzender. Nach seiner Wahl bei einem Online-Parteitag am vergangenen Samstag bestätigten ihn die Delegierten auch in der anschließenden Briefwahl. Das gab die CDU am Freitag in Berlin bekannt./sk/DP/nas

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer