USA Rohölvorräte legen überraschend zu In den USA sind die landesweiten Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche unerwartet gestiegen. Die Vorräte legten um 4,35 Millionen Barrel auf 486,6 Millionen Barrel zu, wie das US-Energieministerium am Freitag in Washington mitteilte. …