Wir behaupten mal frech: Hätte Oscar Wilde Recht behalten, dass man von allem zwar den Preis kennt, aber von nichts mehr den Wert, könnte es ein Unternehmen wie Adidas gar nicht geben.

Adidas: ADS // ISIN: DE000A1EWWW0

Wir behaupten mal frech: Hätte Oscar Wilde Recht behalten, dass man von allem zwar den Preis kennt, aber von nichts mehr den Wert, könnte es ein Unternehmen wie Adidas gar nicht geben. Als Adolf und Rudolf Dassler in den 1920er Jahren in der heimischen Waschküche damit begannen, Sportschuhe herzustellen, hatten sie die Füße individueller Profi-Sportler im Blick. Optimal sollten die Schuhe passen, mit weniger gab man sich nicht zufrieden. Daran hat sich bis heute nichts geändert, nur dass die Waschküche als Forschungslabor ausgedient hat.

Mit dem Adidas Energy Boost entwickelte man vor sechs Jahren einen Sportschuh, der durch verformbare Luftkissen aus einem mit der BASF entwickelten thermoplastischen Material dem Läufer Energie zurückgibt, und dabei noch leichter, dynamischer, haltbarer und unempfindlicher gegen Kälte ist. Beim Nachfolger Solarboost sorgt jetzt eine Außensohle von Gummispezialist Continental dafür, dass selbst nach über 1000 Kilometer Laufleistung kein nennenswerter Verschleiß zu sehen ist.

Oscar Wilde war nun nicht als passionierter Läufer bekannt, dafür als passionierter Öffner von Champagner-Flaschen, was sich in Schuhen von Adidas ebenfalls elegant bewerkstelligen lässt. Dabei könnte der Dichter anerkennend zum Besten geben, dass man heutzutage zwar tatsächlich von manchem nur noch den Preis kennt, doch dort, wo es sich lohnt, auch den Wert.

Wir meinen es lohnt sich bei der Aktie von Adidas und sind seit dem 07.12.2020 investiert. Weiter unten in der Aufstellung können Sie das nachvollziehen.

Primärszenario // 61%

Seit unserem Einstieg läuft die Aktie ganz im Rahmen unserer Erwartungen. Nun sollten die Bullen den Schuh anziehen, der Energie zurückgibt und diese nutzen, um den Widerstand bei €306.7 zu überwinden. Danach wäre die Möglichkeit zu einer Absetzung nach oben gegeben. Dieses Szenario berechnen wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 61%.

Alternativszenario // 39%

In der Alternative mit der berechneten Wahrscheinlichkeit von 39% ergreifen sich die Bären die Energiebooster-Schuhe. Mit ihnen an den Tatzen schaffen sie es durch die Unterstützung bei €286.8 bis in die Region von €274. Dort ist dann nicht der Trikot-Tausch geplant, sondern ein Schuhe-Tausch, damit die Bullen die Aktie im Galopp wieder nach oben führen können.

Wir sind seit Montag in 4 weiteren Titeln aus dem DAX Index investiert die wir imminent steigen sehen. Diese Einstiege können nach wie vor genutzt werden.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein und einfach unverbindlich testen ob wir diese Ergebnisse auch für Ihr Depot darstellen können?

Das geht und zwar kostenlos!

Das bedeutet, Sie können für alle 30 Dax Aktien und alle 30 Dow Jones Aktien das Positionsmanagement erhalten (Einstiege, Ausstiege, Stopps, Gewinnmitnahmen). Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de