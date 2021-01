Alle Anteilseigner von Siltronic dürften heute mit Geld zählen beschäftigt sein. Die Aktie schießt nämlich um rund vier Prozent nach oben. Damit ist ein Platz in der Bestenliste der Tagesgewinner sicher. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Mit dem Anstieg auf 145,55 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieser Hochpunkt wurde bisher bei 140,45 EUR ausgelotet. Bei Siltronic ist also Hochspannung angesagt.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, kann sich auf den 200er-Durchschnitt verlassen. Denn diese Linie verläuft bei 95,37 EUR, sodass für Siltronic Aufwärtstrends gelten. Der heutige Tag verdeutlicht einmal mehr, wie schnell es nach oben gehen kann, wenn die langfristigen Kurspfeile nach oben zeigen.

Fazit: Wie geht es bei Siltronic jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.