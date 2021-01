Die Konjunktur in den USA brummt, wie heutige Daten zeigen - also werde ich jetzt bullisch für die Aktienmärkte! Denn wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen, oder?

Die Konjunktur in den USA brummt, wie heutige Daten zeigen - also werde ich jetzt bullisch für die Aktienmärkte! Denn wenn die Wirtschaft anspringt, dann müssen auch die Aktienmärkte steigen, oder? Dazu kommt jetzt auch noch der Stimulus in den USA - besser geht nicht! Und nächste Woche werden Apple, Facebook und Tesla ihre Zahlen berichten - das wird sicher extrem bullisch werden, denn die tollen Zahlen sind bestimmt noch nicht ausreichend eingepreist, oder? Ausserdem: Aktien steigen immer - das zeigt schon der Blick in die Geschichte! Und heute ist Janet Yellen als Finanzministerin bestätigt worden - können Sie sich an einen einzigen Tag erinnern, an dem die Aktienmärkte gefallen sind, als Yllen noch Fed-Chefin war? Eben..

Das Video "Ich werde bullisch - schnell verkaufen!" sehen Sie hier..