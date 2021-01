Nabis Holdings Inc. informiert über wichtige Änderung zur Umsetzung des Angebots

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENAGENTUREN ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT



VANCOUVER, British Columbia, Jan. 22, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) („Nabis“ bzw. das „Unternehmen“) informiert über eine wichtige Änderung des zuvor angekündigten Angebots des Unternehmens (in der jeweils gültigen Fassung das „Angebot“) im Rahmen des kanadischen Bankruptcy and Insolvency Act, gemäß dem das Unternehmen eine Rekapitalisierung seiner im Umlauf befindlichen unbesicherten, mit 8,0 % verzinsten Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 35 Millionen CAD (die „Schuldverschreibungen“) und aller anderen Schuldtitel des Unternehmens vornehmen wird (die „Rekapitalisierung“).Gemäß der Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Januar 2021 beabsichtigt das Unternehmen, das Angebot am oder vor dem 29. Januar 2021 umzusetzen (das „Datum der Umsetzung“).