EU-China-Abkommen - Große Versprechen

Straubing (ots) - Darf man auf die Öffnung einer Staatsmacht bauen, die zwarLiberalität verspricht, aber beispielsweise in Hongkong ihr diktatorischesGesicht zeigt? Es sind diese politischen Einwände, die gegen den Vertragvorgebracht werden. Zumal es nicht einmal einen Mechanismus zurStreitschlichtung gibt, wie er in anderen Freihandelsabkommen längst gang undgäbe ist. In Brüssel sieht man vor allem den langen Weg, den die chinesischeFührung seit dem Beginn der Verhandlungen vor sieben Jahren zurückgelegt hat,und gibt sich damit vorerst zufrieden. Das reicht nicht. Das EU-Parlament wirdeine Ratifizierung nicht ohne Nachbesserungen vornehmen. Und das ist gut so.Denn China darf in der Europäischen Union nicht nur investieren, sondern mussauch die europäischen Regeln akzeptieren.