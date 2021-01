Die Deutsche Lichtmiete AG wird ebenfalls eine Anleihe-Emission durchführen. Zum 01. Februar 2021 legt das Unternehmen die „EnergieEffizienzAnleihe 2027“ (ISIN DE000A3H2UH3), die jährlich mit 5,25% verzinst wird und ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro (mit Erhöhungsoption auf bis zu 50 Mio. Euro) haben wird, auf. Die Anleihe, die in der Kategorie ökologisches und nachhaltiges Investment zu verorten ist, hat eine sechsjährige Laufzeit bis zum 31.01.2027 und kann ab einer Mindestzeichnungssumme von 3.000 Euro gekauft werden. Bereits im Oktober 2020 hat die Halloren Vermögen AG eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem jährlichen Zinskupon von 3,50% aufgelegt, um mit Hilfe der Anleihemittel den Immobilienbestand des Unternehmens auszubauen. Die Anleihen Finder Redaktion hat in dieser Woche mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Halloren Vermögen AG, Paul Morzynski, über die Anleihe, das Geschäftsmodell und die Verbindung zur bekannteren Halloren Schokoladenfabrik AG gesprochen.

In der Kalenderwoche 3 (#KW3 – 2021) hat die Zeichnungsphase der ersten Anleihe-Emission des Jahres begonnen. Seit dem 22. Januar kann die neue fünfjährige Unternehmensanleihe 2021/26 der PANDION AG (WKN A289YC) gezeichnet werden. Die Anleihe ist mit einem festen jährlichen Zinskupon von 5,50% und einem Gesamtvolumen in Höhe von 30 Mio. Euro ausgestattet. Die Zeichnungsphase mit einer Mindestbeteiligung von 1.000 Euro läuft bis zum 29. Januar 2021. Der Anleihen Finder Redaktion hat PANDION-Chef Reinhold Knodel in dieser Woche verraten, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt für den Re-Start der Emission ist und was sich das „krisenresistente Unternehmen“ vom Kapitalmarkt erhofft. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat im Übrigen bereits am ersten Zeichnungstag die neue 5,50%-PANDION-Anleihe gezeichnet.

Die reconcept GmbH, die erst kürzlich ihre 6,75%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289R82) – genannt reconcept Green Bond I – im Volumen von 10 Mio. Euro ausplatzieren konnte, plant bereits eine Aufstockung der Anleihe um 1 Mio. Euro. Das teilte das Erneuerbare Energien-Unternehmen in dieser Woche mit. Keine Anleihe, dafür neue Aktien bietet die FCR Immobilien AG ab dem 28. Januar 2021 im Zuge einer Kapitalerhöhung an. Angeboten werden insgesamt bis zu 1.306.629 neue FCR-Aktien, was einem Bruttoemissionsvolumen von bis zu 14,1 Mio. Euro entspricht. Der Angebotspreis liegt bei 10,80 Euro je Aktie. Der Mittelzufluss soll laut FCR für den weiteren Ausbau des Immobilienportfolios mit Schwerpunkt auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland verwendet werden.

Der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A2PF0P, „EMAF“) hat in dieser Woche die 4,25%-Anleihe der NSI Netfonds Structured Investments GmbH (WKN: A254T1) mit Laufzeit bis 2025 neu in sein Portfolio aufgenommen. Dagegen hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2; „DMAF“) in dieser Woche von der 9,00%-Anleihe der Consus RE GmbH (WKN A2NBMJ) und der 5,85%-Anleihe der Cologneo III GmbH (WKN A2LQ4C) getrennt. Das Bio Healthcare Unternehmen Belano Medical AG hat ein neues Hydro-Gel gegen Neurodermitis für Babys und Kleinkinder auf den Markt gebracht. Das Unternehmen rechnet damit, dass der Umsatz- und Ergebnisanteil des Produkts bereits im zweiten Halbjahr gut sichtbar sein wird. Die Belano Medical AG ist seit dem 14. Dezember 2020 mit einer 8,25%-Wandelanleihe (WKN A3H2UW) an der Börse Frankfurt gelistet.

Die Joh. Friedrich Behrens AG hat auf Basis vorläufiger Erkenntnisse aus dem Insolvenzeröffnungsverfahren Teile eines möglichen Restrukturierungskonzepts mit Beteiligten abgestimmt. Die Eckpunkte des möglichen Konzepts für die Fortführung umfassen neben einem Kapitalschnitt der Behrens-Aktie (ISIN DE0005198907) und einer anschließenden Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre vor allem eine Restrukturierung der Anleihen 2015/20 (ISIN DE000A161Y52) sowie 2019/24 (ISIN DE000A2TSEB6) in Form der Gewährung einer neuen Anleihe sowie eines Rechts auf einen Debt-to-Equity-Swap. Von dem Konzept soll Gebrauch gemacht werden, sofern sich aus dem parallel laufenden M&A-Prozess für die Gläubiger kein befriedigendes Angebot ergeben sollte.

Die UniDevice AG, Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik mit Schwerpunkt auf hochpreisige Smartphones, hat nach vorläufigen Zahlen ihren Umsatz im vergangenen Jahr von 358,51 Mio. Euro um 13% auf 404 Mio. Euro steigern können. Der Jahresüberschuss stieg in 2020 auf 3,8 Mio. Euro an. Die Greencells Group und der Hamburger Solar- und Windparkbetreiber Blue Elephant Energy AG haben eine gemeinsame Entwicklungskooperation über ein Solarparkportfolio mit einer geplanten Kapazität von 237 MWp in Italien und den Niederlanden abgeschlossen. Die Media and Games Invest plc. (MGI) hat in dieser Woche einen Vertrag über den Erwerb des US-Spieleentwicklers KingsIsle unterzeichnet. Mit dieser Transaktion wird sich das Konzern-EBITDA von MGI um rund 60% erhöhen. Der monatlich ausschüttende Rentenfonds FU-Fonds – Bonds Monthly Income (WKN HAFX9M) hat zum 17. Mal in Folge in dieser Woche 0,25 Euro pro Anteilsschein an seine Anleger ausgeschüttet. Die VST Building Technologies AG hat neue Aufträge aus Dänemark, Österreich und Schweden im Gesamt-Volumen von rd. 3,5 Mio. Euro an Land gezogen. Die Zeichnung der beiden im letzten Jahr aufgelegte GECCI-Immobilienanleihen ist seit dieser Woche auch über FondsDISCOUNT.de möglich und die Ekosem-Agrar AG hat ihre neue Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet.

