Nottinghamshire County Council verlängert Support-Vertrag mit Rimini Street für seine unternehmenskritischen SAP-Anwendungen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass der Nottinghamshire County Council (NCC, Grafschaftsrat von Nottinghamshire) seinen Vertrag mit Rimini Street für den Support seiner Softwareanwendungen SAP ECC 6.0 und SAP Business Objects verlängert hat. Der NCC wechselte ursprünglich im Jahr 2017 zu Rimini Street und erzielte in den letzten drei Jahren maßgebliche Einsparungen bei den Wartungsgebühren sowie damit verbundene Einsparungen durch vermiedene Upgrades, Prozesseffizienz und Support bei kundenspezifischen Anpassungen, die ohne zusätzliche Kosten enthalten sind. In einer Zeit, in der die Budgets des öffentlichen Sektors unter starkem Druck stehen, hat der NCC die Vereinbarung mit Rimini Street verlängert, um diese unerlässlichen Einsparungen weiterhin realisieren zu können, während die Kommunalbehörde versucht, die Effizienz ihrer IT-Systeme im Backoffice zu steigern. Darüber hinaus kann sich der NCC sicher sein, dass seine Softwaresysteme ab dem Zeitpunkt des Wechsels zum Support von Rimini Street für einen garantierten Zeitraum von mindestens 15 Jahren unterstützt werden. Dank dieser Supportqualität hat die Organisation die Gewissheit, dass ihre betrieblichen Kernanwendungen ohne Unterbrechung kritischer Dienste, wie der Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter und der Schutzdienste für Kleinkinder, aufrechterhalten werden.

Nottinghamshire County Council Renews Support Agreement with Rimini Street for its Mission-Critical SAP Applications (Photo: Business Wire)

Bereitstellung wesentlicher Dienste bei gleichzeitiger Senkung der Supportkosten

Der britische Nottinghamshire County Council ist zuständig für eine Bevölkerung von ca. 828.000 Einwohnern1 mit rund 400 Dienstleistungen für Erwachsene und Kinder2. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 steht der NCC unter erheblichem Druck, die Ausgaben in allen Bereichen der Organisation zu reduzieren. Das Business Services Center (BSC) hat die Budgets um 56 % und den Personalbestand um 66 % gekürzt, während es die wichtigsten betrieblichen Verwaltungssysteme, die für kritische Aufgaben wie die Erstellung der Gehaltsabrechnungen und die Zahlung von Vergütungen an Kinder betreuende Pflegeeltern benötigt werden, weiter betreibt. Trotz dieser Kürzungen hat der NCC das gesamte Spektrum an Diensten für Erwachsene und Kinder, die von ihm erwartet werden, beibehalten.