Unentschieden zwischen Bullen und Bären. Nächste Woche sollten weitere Impulse aus Amerika kommen, vielleicht mehr Klarheit über China und dessen Umgang mit seinen Techgiganten – Jack Ma’s “paar Sekunden Video” steigerte Alibabas Marktkapitalisierung direkt um 50 Mrd USD. Und Unsicherheit ist Gift für die Märkte. Dabei belastet zusätzlich der schleppende Anlauf der Impfungen in Deutschland. Gerade in Verbindung mit den immer noch hohen – wenn auch sinkenden – Infektionszahlen. Spannend wie es nächste Woche weitergeht – Gap nach unten geschlossen oder wieder “den Biden Turbo” – Basis jeder Entwicklung ist die Summe der Einzelmeldungen.

Und so beginnen unseren Wochenrückblick, wie immer, mit einem Blick auf das letzte Wochenende, als wir auf die KW2 schauten unter der Fragestellung: Atemholen oder mehr? News von Nordex, Encavis, Shop Apotheke, home 24 u.a. bewegten die Kurse. Natürlich gab es auch einen Blick auf eine bewegte Woche für die H2-Werte:Konsolidierung unter Führung Plug’s und Ballard’s – Newslage gut bei Nel, Plug Power, Siemens Energy, Linde u.a.

Sonntags setzten wir unsere Reihe über Online-Aktien fort mit Shop Apotheke NV

Unter der Fragestellung kurzfristiger “Hype oder Trend” gibt es nun zwei Teile:

Online-Aktien, Teil 1: “Hype oder Trend?” – wallstreet:online startet jetzt erst…

Online-Aktien, Teil 2: “Hype oder Trend?” Shop Apotheke in 2020 Rekorde und 2021 wird das e-Rezept noch mehr…

Am Sonntag gab es noch eine überraschende Unternehmens-Meldung: Media and Games Invest plc. mit einer (bis zu) 210 Mio USD-Übernahme – 68 % EBITDA-Marge und stabile Erträge lockten.So könnte diese Gaming-Aktie noch spannender werden. Seit unserem letzten Interview hat sich einiges bei dem Unternehmen getan – spannende Entwicklung hin zu einem ernstzunehmenden Player.

Am Montag war Stillstand auf hohem Niveau angesagt

Mit 13.701,98 Punkten startete der Markt in die Woche. Schlussstand am Montag war bei 13.848,35Punkten. Und so liess sich die Woche eigentlich gut an. Unsicherheiten vor dem Amtsantritts Bidens hingen in den Hinterköpfen – man traute dem scheidenden Präsidenten einiges zu. Nach dem Kapitolsturm hatten die “Trumpianer” wohl ihr Feuer verschossen – gut für die Demokratie und gut für die Märkte.