Anlegerverlag BioNTech: was für ein Wochenabschluss! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.01.2021, 10:48 | 71 | 0 | 0 23.01.2021, 10:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Das sind absolut grandiose Werte, die die Aktie der Firma BioNTech hier zum Wochenabschluss präsentiert hat! Wird dieser wilde Aufstieg des Biotech-Unternehmens aus Mainz so weitergehen können? Oder muss man mit einer gravierenden Kurskorrektur rechnen, nachdem man so hohe Gewinne einfahren konnte? Es sind jetzt ganz spannende Tage! Anleger-Tipp: BioNTech ist in diesen Tagen eine richtig große Nummer auf dem Aktienmarkt! Welche Impfstoff-Aktie 2021 die größten Gewinnchancen eröffnet, lesen Sie unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken. Auf jeden Fall eine höchst interessante Entwicklung, die BioNTech kurz vor dem Wochenende nochmal genommen hat. Hier kann man sich als Anleger in den kommenden Tagen wahrscheinlich noch einiges erhoffen und große Renditen abstauben. Nun gilt es, sich als Anleger in Stellung zu bringen, um von der aktuell sehr positiven Kurstendenz profitieren zu können! Für Anleger ist es nun natürlich wichtig zu wissen, wie viel Kurspotenzial die Aktie von BioNTech noch birgt. Wird das Wertpapier weiter durch die Decke gehen können? Die Aussichten sind extrem gut, denn BioNTech ist ein großer Hoffnungsträger der Coronakrise. Freitag ging es nochmal um starke 2,60 Prozent und 2,25 Euro in die Höhe, wodurch der Kurswert bei 88,87 Euro lag! Fazit: Ist BioNTech wirklich der größte Gewinner der Krise oder gibt es andere interessante Werte mit mehr Potenzial? In unserer brandaktuellen Sonderstudie haben wir die Impfstoff-Aktien für Sie unter die Lupe genommen. Hier finden Sie die Ergebnisse.



