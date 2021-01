Wasserstoff als Energieträger weckt größte Hoffnungen. Und zwar sowohl bei Klimaschützern wie Investoren. Während der Klimaeffekt aber noch auf sich warten lassen dürfte, haben sich viele Anleger schon kräftig gefreut. U

Plus 800, plus 700, plus 600 Prozent, so lesen sich die Performance-Zahlen im Wasserstoffbereich. Plug Power, McPhy Energy und FuelCell Energy heißen die Top 3-Performer des Börsenjahres 2020. Kein Wunder, dass die Begehrlichkeiten groß sind. Kein Wunder aber auch, dass sich immer mehr auch Warnungen unter die Empfehlungen mischen.