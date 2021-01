Abfallwirtschaft dringt auf Recycling-Verordnung für Bauschutt

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der Entsorgungswirtschaft (BDE) hat Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU) aufgefordert, den Weg für eine bundesweit einheitliche Wiederverwertung von Bauschutt freizumachen. Das Projekt drohe wegen der Blockade des Ministers "nach langen Jahren intensiver Befassung" zu scheitern, teilte BDE-Präsident Peter Kurth am Sonntag in Berlin mit. "Das ist sehr bedauerlich, denn im Bundesrat gibt es zur Mantelverordnung einen überragenden parteiübergreifenden Konsens zum Umgang mit dem größten Stoffstrom in Deutschland, der dringend benötigt wird", ergänzte Kurth.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist die Frage, welche Art von Bauschutt auf Deponien gelagert werden darf und welche Materialien recycelt werden können. Dazu gibt es bislang in jedem Bundesland unterschiedliche Vorschriften. Gemessen am Gewicht sind gut die Hälfte des jährlich in Deutschland anfallenden Mülls Baubfälle. Im Jahr 2017 wurden einer Studie zufolge 221 Millionen Tonnen Baustellenschutt entsorgt. Nur ein geringer Teil davon wird wieder als Baustoff verwendet.