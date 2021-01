Auto-Demonstranten in München fordern: „Stoppt Söder“ Autor: Tichys Einblick | 23.01.2021, 19:07 | 758 | 0 | 0 23.01.2021, 19:07 | 1 Am Nachmittag des 23. Januar demonstrierten Lockdown-Gegner in etwa einhundert Fahrzeugen, die als Autokorso quer durch München fuhren. Wie schon am 9. Januar sammelten sich die mobilen Demonstranten an der Allianz-Arena. Die Polizei begleitete die Autokolonne mit starken Kräften. Zu Zwischenfällen kam es nicht. An ihren Wagen hatte viele Teilnehmer Transparente befestigt, auf denen zu Der Beitrag Auto-Demonstranten in München fordern: „Stoppt Söder“ erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion. Diesen Artikel teilen 1

