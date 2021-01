Die Zahl der Lockdown-Kritiker in Deutschland nimmt immer weiter zu, während sich die Bundeskanzlerin zunehmend einigelt und fast ausschließlich von Lockdown-Hardlinern beraten lässt. Doch der wissenschaftliche Diskurs ist breiter als die ausgewählte Anzahl an „Zerocovid“-Anhängern, die Merkel um sich schart. Forschungsberichte der Ludwig-Maximilians-Universität München stellen nun ebenfalls die Lockdownstrategie als solche in Frage. Die Professoren

Der Beitrag LMU-Untersuchung: Harter Lockdown brachte „kaum positiven Effekt“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Max Roland.