Wochenrückblick KW 03-2021 – Nicht kleckern, sondern klotzen!

So die Devise der Konjunkturmaßnahmen der Biden-Regierung. Einen ersten Einblick in die konkreten Pläne gab am Dienstag die ehemalige Fed-Präsidentin und designierte Finanzministerin Janet Yellen bei einer Anhörung...

...zu ihrer Amtsnominierung vor dem Senat.

Berechnungen zufolge ist das geplante Konjunkturpaket im Volumen von 1,9 Billionen USD dringend nötig, um langfristige Schäden von der Wirtschaft abzuwenden. Yellen will vor dem Hintergrund der hohen Staatsschulden und rekordtiefen Zinsen sogar die Emission von Staatsanleihen mit 50-jähriger Laufzeit prüfen, um das historisch niedrige Zinsniveau langfristig zu nutzen.

Der neuen US-Regierung aber auch den anderen Regierungen rund um den Globus bleibt kaum etwas anderes übrig, als auf das Gaspedal zu treten. Vor allem die USA sind schwer von der Corona-Pandemie gebeutelt und hat schon 10,7 Mio. Arbeitslose, rekordhohe Staatsschulden und deshalb kaum mehr Spielraum für die Fed.

Im Februar will man schon über konkrete Infrastrukturmaßnahmen entscheiden, die einen Großteil des 1,9 Billionen USD schweren Stimuluspakets ausmachen. Während Biden Steuererhöhungen bereits eine Absage erteilt hat, ist lediglich eine leichte Anhebung der Unternehmenssteuern von 21 % auf 28 % in Planung, was noch deutlich unter den 35 % läge, die vor Trumps Steuerreform galten.

Klima- und Umweltschutz werden ebenfalls ein wichtiger Schwerpunkt der Biden-Regierung sein, der sich auch an der Börse nutzen lässt. Und genau deshalb sollte man gerade jetzt wieder Rohstoffaktien genauer unter die Lupe nehmen! Denn ohne Rohstoffe keine Infrastruktur, neue Energiequellen oder E-Mobilität. Interessante Anregungen für Investments können Ihnen unser Wochenrückblick aber auch der kostenfreie Batteriemetall Report der SRC AG geben! Lesen Sie selbst.

Ximen Mining / Kore Mining

Gold und große Feiertage

In den letzten 20 Jahren waren der Januar und der Februar die besten Goldmonate.

Maple Gold Mines / Victoria Gold

Goldpreis und Geldmenge

Bei einer langfristig orientierten Betrachtung zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Geldmenge und Goldpreis.

Eigene Prognosen pulverisiert

Der Goldpreis gönnt sich eine Verschnaufpause! Diese Unternehmen NICHT!

Noch fehlt dem Goldpreis der finale Drive nach oben. Noch können die Bären scheinbar den Ausbruch nach oben verhindern! Gut für diejenigen, die ihr Depot noch mit günstigen Spitzenwerten bereichern wollen.

Skeena Resources / Fiore Gold

Goldminenaktien bringen Gewinn

In Bullenmärkten bringt der Besitz von Goldminenaktien mehr als der Besitz von Gold.

URAN-HAMMER...

Die GERÜCHTE-KÜCHE brodelt! Kommt hier ein neuer Sensations-Deal? Startschuss für die nächsten 100% gefallen?!

Wind und Sonne allein reichen nicht aus, um umweltfreundlich ausreichend Strom für alle zu produzieren. McKinsey & Co. verdeutlichen das sogar in Zahlen! Der Uran-Sektor wird 2021 enorme Vermögen schaffen! Zugreifen!

Aguila American Gold / Condor Gold

Gold-ETFs waren gefragt in 2020 wie nie zuvor

Dass sich Goldinvestments im vergangenen Jahr eines besonderen Interesses erfreut haben, hat sich herumgesprochen. Es dürfte so weitergehen.

Endeavour Silver / Kuya Silver

Silber kann preislich extrem steigen

Im Frühjahr und Sommer konnte der Silberpreis einen Anstieg um 149 Prozent und ein Siebenjahreshoch für sich verbuchen.

... SILBER-DEFIZIT kommt

Sofort ANSCHNALLEN - der 1.100% Manager greift wieder an! Massiver NEWSFLOW und NEUER KURSANSTIEG erwartet!

Die Aktien-Hausse setzt sich fort! Aber viele haben es noch gar nicht gemerkt: Bei den Rohstoff-Aktien ist der Teufel los! Viele Minenwerte explodieren fast täglich auf neu Höchststände und ein Ende ist nicht in Sicht!

***GEWINNE mit ANSAGE***

MULTI-JOKER für Ihr DEPOT – und das für unter 10 Mio. Börsenwert! Das sind extrem seltene Kauf-Gelegenheiten!

Die Nachfrage nach Kupfer wächst scheinbar unaufhörlich! Daran wird sich laut Marktbeobachtern auch langfristig nichts ändern! Jetzt Kupfer-Aktien im Depot aufbauen!

Canada Nickel Company / Mawson Gold

Nickel und Kobalt für die Batterien von Elektrofahrzeugen

Nickel ist ebenso wie Kobalt ein wichtiges Metall für die boomende Elektromobilität.

Revival Gold / Caledonia Mining

Zeit für Gold-Investments

Auch dieses Jahr werden eine lockere Geldpolitik und staatliche Anreize zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für eine Geldentwertung sorgen – Goldinvestments helfen.

Qualität par excellence

Osisko Metals - Wirtschaftlichkeit hoch, Risiko runter

Risiko runter und Wirtschaftlichkeit rauf! Bei diesem Weltklasse-Projekt geht es nun richtig rund!

OceanaGold / Fury Gold Mines

2020 – das Jahr der Sparer

Das Geldvermögen privater deutscher Haushalte ist im vergangenen Jahr um 5,9 Prozent auf 7,1 Billionen Euro angewachsen.

Der Grundstein ist gelegt...

Kupfer, Gold und Silber bleiben gefragt! Unternehmen profitieren!

Gold und Kupferpreise steigen weiter. Marktbeobachter sehen noch viel Potenzial!

Canagold Resources / Trillium Gold Mines

Gold – ein knappes Gut

Ob die Goldförderung ihren Höhepunkt schon überschritten hat, ist zumindest fraglich, aber es sieht danach aus.

Weitere interessante Informationen rund um das Thema Batteriemetalle finden Sie in diesem Report der Swiss Resource Capital AG, den Sie HIER kostenlos lesen können.

Dieser Report enthält alles Wissenswerte rund um das Thema Edelmetalle und auch viele interessante Edelmetallunternehmen. Schauen Sie sich den Report an, es lohnt sich!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

