Was Plug Power hier in den letzten Wochen auf dem Aktienmarkt abgeliefert hat, ist unglaublich. Die Aktie hat sich in kürzester Zeit mehr als verdoppelt! An dieser Stelle ist aber noch lange nicht Schluss, so viel ist klar. Plug Power kratzt an der 55 Euro Marke, wird diese zeitnah überschreiten und dann auch weitere Ziele in Angriff nehmen. 60 Euro? 70 Euro? Oder noch mehr?

Alles scheint möglich bei dieser Aktie, die Millionen von Anlegern in ihren Bann gezogen hat. Plug Power ist eine Aktie der Zukunft, die in der Gegenwart bereits zu überzeugen weiß. Das hat sich auch am Freitag gezeigt, als man erneut ein Kursplus von sage und schreibe 4,63 Prozent verzeichnen konnte. Gegenüber dem Vortag entspricht das einem Plus von 2,43 Euro auf 54,88 Euro!

Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse.