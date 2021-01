Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen.

Diese Aktie hatte wohl im Schatten von Plug Power keiner so richtig auf dem Schirm, obwohl der Kursverlauf gewürdigt werden sollte! Diese Aktie aus der Kategorie der Brennstoffzellentechnologie ist ebenso schnell gewachsen wie die von Plug Power und weiß die Aktionäre zu begeistern. Auch hier stellt sich die Frage, ob die Aktie momentan überhaupt gestoppt werden kann!

Ballard Power hat es mittlerweile in weniger als 2 Monaten geschafft, seinen Aktienwert von 15 Euro auf satte 30 Euro zu verdoppeln. Von so einer Entwicklung können momentan nicht allzu viele Wertpapiere auf dem Markt reden. Das ist ein sagenhafter Schritt nach vorne, den Ballard Power momentan macht und erhöht natürlich im gleichen Zug auch das Vertrauen der Anleger.

Wie weit kann es also hier noch gehen? Das Potenzial ist riesig und wird momentan auch vollkommen ausgeschöpft. Diese Aktie ist ein Phänomen, was derzeit noch unter dem Radar fliegt. Dabei konnte man am Freitag zum Wochenabschluss noch 4,00 Prozent zulegen! Gegenüber dem Vortageswert ist das ein Kurswachstum von 1,17 Euro. Somit liegt die Aktie nun bei 30,40 Euro!

Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.