Elasmogen gibt eine Reihe neuartiger, wirksamer Anti-COVID-19-Therapiekandidaten bekannt, die in Zusammenarbeit mit US-Forschungspartnern identifiziert wurden

Aberdeen, Schottland (ots/PRNewswire) - Mit nur einem Zehntel der Größe von

herkömmlichen Antikörpern könnten neue VNAR-Biologika sowohl zur Behandlung als

auch zum Schutz vor SARSCoV-2-Infektionen eingesetzt werden.



Elasmogen Ltd, das bahnbrechende biopharmazeutische Unternehmen, das die

Entwicklung der VNAR- und soloMER(TM)-Biologika anführt, gibt heute einen

bedeutenden Durchbruch bei der Identifizierung von proteinbasierten Medikamenten

der nächsten Generation bekannt, die potenziell in der Lage sind,

COVID-19-Infektionen zu stoppen. Dieser neue Ansatz wurde durch eine enge

Partnerschaft mit der University of Minnesota, USA, erreicht und stellt ein

hervorragendes Beispiel für den neuen Geist der Forschungskooperation dar, der

den weltweiten Kampf gegen COVID-19 beschleunigt hat. Die Anschubfinanzierung

für diese Arbeit kam von der Chief Scientist Group der schottischen Regierung

und wurde durch die University of Aberdeen koordiniert.





Die neu identifizierten Anti-COVID-19-Spike-Protein-VNARs blockieren dieInfektion des Virus (in Lebendvirus-Assays) bei Dosen von nur 200 ppm, was denbesten bekannten Antikörpern entspricht und viel besser ist als viele andere.Besonders aufregend an Elasmogens Wirkstoffgruppe ist jedoch, dass sie nur einZehntel der Größe großer und komplexer (herzustellender) menschlicher Antikörperhat und daher den Patienten über alternative Verabreichungswege, z. B. direkt indie Nase und den Rachen, anstatt über Injektionen, zugeführt werden könnte.Ein entscheidender Vorteil der VNAR-Plattform von Elasmogen ist die Fähigkeit,an ihrem Target an Stellen zu binden, die für menschliche Antikörperunzugänglich sind, was in vielen Fällen zu einer erhöhten Wirksamkeit undSpezifität gegenüber der Krankheit führt. Durch die Kristallisierung desleitenden VNARs bei der Bindung an die Rezeptorbindungsdomäne desCOVID-19-Spike-Proteins konnte das Team nachweisen, dass die VNARs dieVirus/Rezeptor-Schnittstelle in einer Region binden, die sich von denveröffentlichten Antikörpern unterscheidet, und so die Infektion effektivblockieren. Computermodellierungen ergaben, dass diese Wechselwirkung nichtgeschwächt wird, wenn der VNAR dazu eingesetzt werden soll, Infektionen durchdie Stämme aus Kent oder Südafrika zu blockieren, obwohl dies noch nichtexperimentell nachgewiesen wurde.Dr. Caroline Barelle (CEO und CSO, Elasmogen Ltd) erklärt: "Diese robustenkleinen Proteine haben ihren Ursprung im Immunsystem von Haien und wurden in 400Millionen Jahren Evolution eigens dazu ausgebildet, Nischen und Furchen inProteinen als Teil der Infektionsabwehr der Tiere zu erkennen. Bei Elasmogen ist