Wall's fordert, Glück zum wahren Maßstab für sozialen Fortschritt zu machen

Das Manifest mit dem Titel "Wall's Manifesto for a Happier World" ( "Wall'sManifest für eine glücklichere Welt ") enthält Untersuchungen von Wall's, die in12 verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt durchgeführt wurden und in derenRahmen 12.500 Menschen befragt wurden.- 65 % erklären, der Kontakt mit Menschen während des Lockdowns verändere ihreWahrnehmung von Glück- 78 % haben zu der Überzeugung gefunden, dass Glück und Wohlbefinden Vorrangvor Geld haben sollten- 63 % wollen, dass ihre Regierung Maßnahmen ergreift, um dem Glück mehrBedeutung einzuräumen als der wirtschaftlichen Erholung- 58 % haben erkannt, dass Kontakt zu anderen Menschen sie wirklich glücklichmacht- 76 % geben zu, mehr über das Leben von Prominenten gewusst zu haben als überihre eigenen Nachbarn (was sich im Lockdown aber geändert hat)- 62 % geben an, sich seit dem Lockdown eher als Teil ihrer Gemeinschaft zufühlenDas Manifest von Wall's reflektiert das letzte Jahr und argumentiert, dass derweltweite Lockdown die Menschen dazu veranlasst hat, ihre Prioritäten im Lebenneu zu bewerten. Zu lange haben die Menschen an der falschen Stelle nach Glückgesucht. Von Familie und Freunden getrennt zu sein, hat uns die Bedeutungmenschlicher Beziehungen und der Unterstützung der Gemeinschaft in unserem Lebenvor Augen geführt.Lord Richard Layard, Glücksexperte, LSE-Professor und Mitautor des WorldHappiness Report, erklärte zu dem Manifest: "Was wir in den Daten diesesManifests sehen, ist ein Hinweis auf einen umfassenderen gesellschaftlichenWandel. Zu lange haben die Menschen materiellen Besitz, finanziellen Wohlstandund Erfolg mit Glück verbunden. Und auch wenn diese Faktoren zweifellos wichtigsind, kommen die Menschen zu der Erkenntnis, dass es menschliche Beziehungen undVerbindungen sind, die dem Leben wahren Sinn verleihen und glücklich machen.