Achiko AG: Achiko schliesst Phase 1-Studie von Project Gumnuts für Covid-19-Tests ab

- Abschluss der Phase 1-Tests zeigt eine Sensitivität von 91 % und eine Spezifität von 85 %

- Weitere Optimierungsstudien werden derzeit durchgeführt, die die Ergebnisse weiter verbessern sollen auch im Hinblick auf die WHO-Standards

- Nächste Schritte sind der Abschluss der behördlichen Zulassungen und die schnellstmögliche Markeinführung der Technologie

Zürich, 25. Januar 2021 - Achiko AG (SWX:ACHI, ISIN CH0522213468) gibt gemeinsam mit Regenacellx.sl den Abschluss ihrer Phase 1-Studie des zum Patent angemeldeten Nanopartikel-DNA-Aptamer-Konjugats und der diagnostischen Testtechnologie, Project Gumnuts, bekannt. Die aktuellen Studienreihen in Spanien und Indonesien folgten auf eine erfolgreiche in vitro-Studie, die 2020 von der Universität Rovira in Tarragona, Spanien, durchgeführt wurde. Die Studienreihen wurden von ISGlobal (The Barcelona Institute for Global Health) respektive der Universität Riau zusammen mit dem Madani Pekanbaru City District Hospital durchgeführt.



Bei der in Barcelona durchgeführten Studie wurde das Rovira-Laborprotokoll unter Verwendung der ursprünglichen Prototyp-Materialien in ein klinisches Setting überführt. Die Daten einer 82 Teilnehmer umfassenden Stichprobe, gesammelt über drei Monate und in verschiedenen Szenarien, wurde mit positiven und negativen RT-PCR-Resultaten querverglichen. Eine erste manuelle Auswertung der Daten ergab eine Sensitivität von 80 % und eine Spezifität von 63 %. Der Einsatz von Software und maschinellem Lernen ergab 91 % Sensitivität und 85 % Spezifität.