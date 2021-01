KASSEL (dpa-AFX) - 'Hessische Niedersächsische Allgemeine' zu Nawalny-Demos

Nawalny wusste, dass man ihn nach seiner Rückkehr nach Russland verhaften und dass dies seine Anhänger auf die Straße treiben würde. Mit jeder Einkerkerung ist Nawalnys Popularität gewachsen. Putins hartes Vorgehen gegen die Demonstranten spielt seinem ärgsten Feind somit in die Karten. Ob dies aber ausreicht, um die Regierungspartei bei den Wahlen in diesem Jahr zu entmachten, ist unwahrscheinlich. Die Unterstützer Nawalnys werden mehr, sie führen jedoch keinen Volksaufstand an. Noch nicht. Noch kann Putin auf breite Unterstützung im weiten Russland bauen, aber allzu offensichtlich ist auch: Einen Alexej Nawalny wird er nicht mehr los./yyzz/DP/zb