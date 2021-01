AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Protesten in Russland:

"Es gibt ein anderes Russland als das Reich der Kreml-Klans, der hybriden Kriegführung, der superreichen Gas- und Öl-Oligarchen oder des Staatsdopings. Und dennoch. Niemand möge sich etwas vormachen. Das System Putin verfügt über gigantische Machtressourcen. Der Opposition dagegen fehlt es an allem, was einen schnellen politischen Wandel herbeiführen könnte. Zum Beispiel an Masse: Mehrere Zehntausend Menschen sind in einem Land mit 150 Millionen Einwohnern nicht viel. Und auch wenn den Jungen die Zukunft gehört, so werden sie ohne Unterstützung der Älteren wenig erreichen. Nicht zuletzt ist Nawalny der falsche Anführer. So mutig er ist, so schädlich sind seine Selbstverliebtheit und sein Hang zur Clownerie. Was bleibt, ist die berechtigte Hoffnung auf einen mittelfristigen Wandel. Denn viel spricht dafür, dass eine wachsende Zahl von Menschen in Russland auch in Putin nicht mehr lange den richtigen Anführer sehen wird."/yyzz/DP/edh