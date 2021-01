Panchshil Office Parks mit 3 „Oscars" für seine Arbeitssicherheit ausgezeichnet

PUNE, Indien, 25. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Panchshil Office Parks - eine Tochterfirma der in Pune ansässigen Panchshil Realty -Gruppe - hat heute bekannt gegeben, dass es vom British Safety Council mit 3 prestigeträchtigen „Swords of Honour" für 3 seiner großen Bürogebäude in Pune ausgezeichnet wurde.

- Eon Free Zone-1, Business Bay & Tech Park One Campusse erhalten die höchste Auszeichnung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vom British Safety Council

Die Eon Free Zone-1 , Business Bay und Tech Park One -Projekte gehören zu nur 66 Standorten weltweit, die im Jahr 2020 ein Sword of Honour erhalten haben, eine Auszeichnung für Unternehmen, die sich im Bereich Gesundheit- und Sicherheit am Arbeitsplatz besonders hervorgetan haben.

Eon Free Zone-1 erhielt das Sword of Honour zum zweiten Mal in Folge.

Unternehmen, die sich für die Sword of Honour-Auszeichnung qualifizieren wollen, müssen zunächst im Health and Safety Management Audit des British Safety Council maximal fünf Sterne erreichen. Ein unabhängiges Expertengremium untersucht die Maßnahmen für Gesundheit- und Sicherheit am Arbeitsplatz im gesamten Unternehmen - von der Werkshalle bis zur Vorstandsetage.

Vijitsingh Thopte, Vice-President-Facility Management bei Panchshil Realty sagte: „Ich freue mich sehr, dass unser stetiger Fokus auf die Sicherheit und das Wohlbefinden unserer Nutzer, Mitarbeiter und Teammitglieder von unabhängiger Seite überprüft, bestätigt und mit 3 Swords of Honour anerkannt wurde. Diese drei Auszeichnungen des British Safety Council, die seit langem als die „Oscars" der Sicherheit gelten, sind eine Anerkennung unserer vorbildlichen Standards in Sachen Gesundheit- und Sicherheit am Arbeitsplatz."

Lawrence Waterman, Vorsitzender des British Safety Council, sagte: Im Namen des Kuratoriums und der Mitarbeiter des British Safety Council möchte ich Panchshil gratulieren. Das Unternehmen hat die höchsten Standards im Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltmanagement erreicht. Eine solche Auszeichnung zu erlangen, erfordert echtes Engagement und Professionalität. Wir freuen uns, dass wir Sie dabei unterstützen konnten, hervorragende Ergebnisse zu erzielen, und das in einem Jahr, das angesichts der Corana-Pandemie beispiellos war."