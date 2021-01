SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Konferenz zum Thema: Wie der Finanzsektor grüner werden kann "Green Banking and Green Central Banking: What are the right concepts?" u.a. EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, Finanzstaatssekretär Jörg Kukies, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und KfW-Chef Günther Bräunig. Veranstalter ist das Institute for Law and Finance an der Goethe-Universität.

NLD: Klimakonferenz mit Politikern und Wirtschaftsvertretern (online) Bei dem zweitägigen Treffen sollen auf Initiative der niederländischen Regierung Schritte zum Klimaschutz vereinbart und die UN-Klimakonferenz in Glasgow im November vorbereitet werden. Beiträge sind unter anderem zugesagt von Bundeskanzlerin Angela Merkel, dem niederländischen Regierungschef Rutte und dem früheren UN-Generalsekretär Ban Ki Moon.

CHE: "Davos Agenda Week" - Online-Treffen des Weltwirtschaftsforums (1. Tag) (bis 29.1.21)

-------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 26. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: UBS, Jahreszahlen

07:00 CHE: Novartis, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 12/20

09:15 CHE: BC Jura, Jahreszahlen

09:00 CHE: Swiss Life Asset Management, Economic Outlook 2021 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 SWE: Autoliv, Q4-Zahlen

12:20 USA: General Electric, Q4-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q4-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q4-Zahlen

13:00 USA: American Express, Q4-Zahlen

13:00 USA: Verizon Communications, Q4-Zahlen

13:00 USA: Raytheon Technologies, Q4-Zahlen

17:45 FRA: LVMH, Jahreszahlen

22:01 USA: Texas Instruments, Q4-Zahlen

22:02 USA: Microsoft, Q2-Zahlen

22:05 USA: Capital One, Q4-Zahlen

22:05 USA: Starbucks Corporation, Q1-Zahlen

22:15 USA: Advanced Micro Devices, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

KOR: Hyundai Motor, Q4-Zahlen

USA: Lockheed Martin, Q4-Zahlen

USA: Freeport-McMoRan, Q4-Zahlen