Takeda zum vierten Mal in Folge unter den weltweit besten Arbeitgebern des Jahres

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) („Takeda“) gab heute bekannt, dass es als eines von nur 16 Unternehmen die globale Top Employer-Zertifizierung für 2021 erhalten hat. Zusätzlich zu der globalen Zertifizierung im vierten Jahr in Folge erhielt Takeda auch die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber (Employer) in vier Regionen und 38 Ländern. Diese Leistung unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Schaffung eines außergewöhnlichen Arbeitsumfeldes für seine globale Belegschaft.

Seit mehr als 30 Jahren verleiht das Top Employers Institute jährlich Zertifizierungen an Unternehmen mit einer außergewöhnlichen Unternehmenskultur, Arbeitsumgebung sowie hervorragenden Leistungen und Chancen für die Mitarbeiter. Die Zertifizierung basiert auf den Ergebnissen der Umfrage „HR Best Practices“ (Beste Methoden im Personalbereich), die vom Top Employers Institute durchgeführt wird. Die Umfrage betrifft 20 mitarbeiterorientierte Themenbereiche, darunter berufliche Weiterentwicklung, Kultur, Vielfalt und Einbeziehung, Fortbildung, Nachhaltigkeit, Werte, Wohlbefinden und Arbeitsumfeld.

„Wir sind sehr stolz auf die globale, regionale und landesspezifische Anerkennung, die wir vom Top Employer Institute erhalten haben, insbesondere in einem Jahr mit enormen Verschiebungen in den Bereichen Belegschaft und Arbeitsplatz“, erklärte Padma Thiruvengadam, Chief Human Resources Officer bei Takeda. „Wir konzentrieren uns jetzt mehr als je zuvor auf den Aufbau einer fortbildungsorientierten Organisation, wo Kollegen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Weltanschauung ermutigt werden, ihre einzigartigen Fähigkeiten zur Entfaltung ihrer beruflichen Ambitionen einzusetzen und auf diese Weise dazu beizutragen, eine bessere Gesundheit und eine positivere Zukunft für die Menschen in der ganzen Welt zu schaffen.“

David Plink, CEO des Top Employers Institute, kommentierte: „Takeda verdeutlicht weiterhin sein Engagement für seine Mitarbeiter auf globaler und lokaler Ebene. Wir gratulieren dem Unternehmen zu seiner globalen Top-Employer-Zertifizierung, die es zum vierten Mal hintereinander erhalten hat.“

Takeda erbrachte globale Spitzenleistungen in den Bereichen Werte, Ethik und Integration, Unternehmenswandel, Führungsarbeit, Nachhaltigkeit, Performance Management und Engagement. Alle 38 Takeda-Länder, die an der Top-Employer-Umfrage teilnahmen, erhielten die Zertifizierung, acht davon zum ersten Mal. Die vollständige Liste der Regionen und Länder, in denen Takeda zu einem Top Employer gekürt wurde, finden Sie nachstehend: