25.01.2021 / 07:00



Relief Therapeutics und Acer Therapeutics unterzeichnen Optionsvereinbarung für die Exklusivität in der Verhandlung einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur weltweiten Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 zur Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen und Leuzinose

Acer erhält von Relief eine Zahlung in Höhe von $1 Million für Verhandlungsexklusivität und ein Darlehen in Höhe von $4 Millionen

Die Unternehmen arbeiten auf eine Verhandlung und den Abschluss der endgültigen Kooperations- und Lizenzvereinbarung zum 30. Juni 2021 hin

Genf, Schweiz und Newton, MA, USA, 25. Januar 2021 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder "das Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptadil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, und Acer Therapeutics (Nasdaq: ACER) ("Acer"), ein Pharmaunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung von Therapien zur Behandlung schwerwiegender, seltener und lebensbedrohlicher Krankheiten mit erheblichen medizinischen Bedarf konzentriert, gaben heute die Unterzeichnung einer Optionsvereinbarung für das exklusive Recht der Verhandlung einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung für die weltweite Entwicklung und Vermarktung von ACER-001 bekannt. Das ACER-001-(Natriumphenylbutyrat)-Pulver ist eine geschmacksneutrale, sofort freisetzende, proprietäre Formulierung, die sich für die Behandlung von Harnstoffzyklusstörungen (urea cycle disorders, UCDs) und Leuzinose (Ahornsirupkrankheit) in der klinischen Entwicklung befindet.