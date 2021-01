^ DGAP-News: Encavis Asset Management AG / Schlagwort(e): Expansion/Fonds Encavis Asset Management AG: Encavis Infrastructure Fund III (EIF III) erhält weitere 150 Millionen Euro Eigenkapital und erwirbt die derzeit größte in Betrieb befindliche Solaranlage in den Niederlanden

Encavis Asset Management AG: Encavis Infrastructure Fund III (EIF III) erhält weitere 150 Millionen Euro Eigenkapital und erwirbt die derzeit größte in Betrieb befindliche Solaranlage in den Niederlanden

25.01.2021 / 07:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News



Encavis Infrastructure Fund III (EIF III) erhält weitere 150 Millionen Euro Eigenkapital und erwirbt die derzeit größte in Betrieb befindliche Solaranlage in den Niederlanden



Neubiberg, 25. Januar 2021: Die Encavis Asset Management AG (Encavis AM), ein Tochterunternehmen des im SDAX notierten Hamburger Solar- und Windparkbetreibers Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003, Börsenkürzel: ECV) mit Sitz in Neubiberg bei München, etabliert sich weiter als gefragter Asset-Management-Partner institutioneller Investoren.

Der Konzern Versicherungskammer hat mit 150 Millionen Euro das Engagement in seinem von der HANSAINVEST LUX verwalteten Spezialfonds deutlich aufgestockt. Der Fonds, mit einem Zielvolumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich, ist derzeit investiert in ein ausgewogenes Portfolio aus Wind- und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Österreich und Finnland.

Der erst kürzlich vollzogene Erwerb des niederländischen Solarparks "Vlagtwedde" ergänzt nun das Portfolio um weitere 110 MWp. Der Park befindet sich in der Provinz Groningen, in der Gemeinde Westerwolde, die an das deutsche Bundesland Niedersachsen angrenzt. Zum Solarpark gehören Flächen für Blaubeer- und Blumenbepflanzung zur Unterstützung der Biodiversivität. Die Südseite des Solarparks wurde Ende Juni 2020 in Betrieb genommen, die Nordseite folgte Anfang Dezember 2020.



"Wir freuen uns sehr über den Erwerb dieses großen Solarparks in den Niederlanden und die damit einhergehende weitere regionale Diversifizierung unseres Fondsportfolios. Investieren bedeutet für uns auch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt zu übernehmen", sagt Isabella Pfaller, Finanzvorstand im Konzern Versicherungskammer.

Zusätzliche Wind- und Solarparks in Mitteleuropa befinden sich momentan in der Due-Diligence-Prüfung.



"Es ist immer besonders erfreulich, wenn ein Investor sein Engagement erhöht und damit seine Zufriedenheit mit und sein Vertrauen in uns zum Ausdruck bringt", kommentiert Karsten Mieth, Vorstandsprecher der Encavis Asset Management AG, die wesentliche Aufstockung des Spezialfonds.