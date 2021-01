- Digitalisierung & Skalierung erschließen Potenziale der Wachstumsstrategie 2023/25

Hamburg, 25. Januar 2021.

Digitalisierung & Skalierung erschließen Potenziale der Wachstumsstrategie 2023/25

Die Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A12UP29) hat Dr. Claas Müller-Lankenau (46) mit Wirkung zum 18. Januar 2021 als Head of Technology gewonnen. Mit dem Diplom-Wirtschaftsinformatiker Müller-Lankenau gewinnt die Lloyd Fonds AG einen ausgewiesenen Experten mit langjähriger Transformationserfahrung, insbesondere im Finanzdienstleistungsbereich für die Weiterentwicklung der aufgebauten IT-Infrastruktur und des IT-Managements im Rahmen der Umsetzung der Strategie 2023/25. Dabei stehen vorwiegend die weitere Skalierung sowie Digitalisierung des Geschäftsmodells im Fokus. Für alle Geschäftsfelder hat die Lloyd Fonds AG eine eigene, hoch leistungsfähige Cloud-Infrastruktur mit besonderem Fokus auf Skalierbarkeit und Datenschutz, die Digital Asset Plattform (DAP 4.0), aufgebaut. Die Daten und Systeme sind u. a. Kern für die Steuerung des Algorithmus basierten LAIC ADVISORS(R) des FinTech LAIC, das digitale und risikooptimierte Anlagelösungen für Privatanleger und institutionelle Kunden anbietet. Dabei soll das Qualitätsmangementsystem mit zusätzlichen Zertifizierungen nach der Norm DIN EN ISO 9001:2015 innerhalb der LAIC-Gruppe durch einen unabhängigen Zertifizierer weiter optimiert werden.

Langjährige Topmanagement-Beratungserfahrung bei Finanzdienstleistern und Asset Managern

Dr. Claas Müller-Lankenau verfügt über langjährige Topmanagement-Beratungserfahrung und umfassende Kompetenzen im Bereich der Informationstechnologie sowie in der Steuerung digitaler Transformationsprozesse insbesondere bei Finanzdienstleistern und Asset Managern. Er war seit 2007 bei der u. a. auf Unternehmensstrategie & Digitale Transformation spezialisierten mittelständischen Unternehmensberatung Berg & Lund Company tätig, seit 2017 in leitender Position als Partner und Head of IT and Administration.