12,10 EUR sind fairer Preis laut Everfuel

oder zumindest das, was ” based on a bookbuilding process and that the price is considered to represent professional investor’s view of the market price for the shares for a share offering of this size”.

Und Geld braucht Everfuel. So dass die jetzt platzierten 600 Mio NOK nur der Anfang sein sollten einer Reihe von Kapitalmassnahmen. Die neuen Aktien – 4,8 Mio Stück – sind ohne Restriktionen oder Haltefristen platziert worden. Insgesamt plant Everfuel 300 Mio EUR Eigenkapital bis 2030 zu investieren, um die Investitionen über total 1,5 Mrd EUR zu stemmen, die als notwendig erachtet werden. Und natürlich die Bilanz zu stärken, damit man auch bei langfrisitgen Projekten berücksichtigt wird, die oft mit Solvibilitätskennziffern verbunden werden.

sollen in einem sich rapide entwickelnden und wachsenden Markt nicht am Geld scheitern. Und die Aktionäre Everfuels kannten sowohl die ehrgeizigen Investitionspläne, als auch die Notwendigkeit hierfür neues Kapital aufzunehmen – selbstverständlich mit Verwässerungseffekt. Wobei dieser Effekt auch die beiden wichtigsten Aktionäre trifft. Die E.F. Holding ApS – zu 90% im Besitz des CEO und Gründers Jacob Krogsgaard, 10 % bei anderen Managern Everfuels- macht im Umfang von rund 1 Mio EUR die Kapitalerhöhung mit und reduziert so seinen Anteil nur leicht auf 63.78 % nach der Kapitalmassnahme. Und Nel, zweitgrösster Aktionär Everfuels, macht mit “nur” rund 250 TEURO “mit” und reduziert seinen Anteil auf 15.85 %. Zusammen immer noch eine allesentscheidende Mehrheit auf Aktionärsversammlungen. Inwiefern sich das bei weiteren Kapitalmassnahmen ändern wird, bleibt vorerst offen.