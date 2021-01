---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung



AUTO1 Group legt Preisspanne für geplanten Börsengang auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie fest



* AUTO1 Group strebt aus der Platzierung von neu ausgegebenen Aktien einen Bruttoerlös von rund 1 Mrd. EUR an; rund 750 Mio. EUR des Nettoerlöses sind für die weitere Beschleunigung des Wachstums, insbesondere von Autohero, beabsichtigt, verbleibender Betrag wird voraussichtlich zur Rückzahlung einer bestehenden Wandelanleihe verwendet



* Das Angebot umfasst bis zu 31.250.000 neu auszugebende Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung und 15.625.000 bestehende Inhaberaktien

* Zwei Cornerstone Investoren erwerben Angebotsaktien mit einem Gesamtwert von 300 Mio. EUR zum Angebotspreis



* Angebotszeitraum beginnt voraussichtlich am 26. Januar 2021 und endet am 02. Februar 2021; erster Handelstag im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 04. Februar 2021 geplant

* Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts



Berlin, 25 Januar 2021 - AUTO1 Group SE (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "AUTO1 Group"), Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen für Verbraucher und gewerbliche Autohändler, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang (das "Angebot") auf 32,00 EUR bis 38,00 EUR je Aktie festgelegt. Das Angebot steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Prospekts.