Marktkommentar: Anleger setzten auf Biden und Fed

Die Finanzmärkte setzen zu Beginn der neuen Handelswoche auf die Unterstützung von US-Präsident Biden und der Federal Reserve.

Der Future für den S&P 500 nähert sich am Montag dem Allzeithoch, da Anleger auf das von Joe Biden vorgeschlagene 1,9 Billionen USD schwere Konjunkturpaket setzen und hoffen, dass Jerome Powell am Mittwoch versichert, dass die monatlichen Anleihekäufe in Höhe von 120 Milliarden USD in absehbarer Zeit nicht reduziert werden. Die Analysten von Jefferies sagten, dass die US-Aktienmärkte überbewertet aussehen, obwohl sie immer noch bullisch bleiben. Am Freitag unterbrach der S&P 500 seine viertägige Rallye und korrigierte kurzzeitig bis zur Unterstützung bei 3.817 Punkten.

EURUSD setzt am Montag den Anstieg der letzten Woche fort und testet den Widerstand bei 1,2180. Am Freitag hatte das Paar ein potenzielles Triple-Top ausgebildet, doch die Nackenlinie bei 1,2155 konnte verteidigt werden, sodass es lediglich zu einer Konsolidierung kam. Ein Ausbruch nach oben könnte zu einer weiteren Annäherung an das Swing-Level bei 1,2215 führen, welches zwischen dem 31. Dezember und 13. Januar entscheidend war. Unter 1,2155 könnte der kurzfristige Aufwärtstrend umgekehrt werden.

Der DE30 wird am Montag vorbörslich leicht über dem vorherigen Schlusskurs gehandelt und testet das Swing-Level bei 13.900 Punkten. Der Bereich kann seit Ende Dezember nicht nachhaltig überwunden werden, sodass die Bullen mit dem heutigen Test eine neue Ausbruchschance sehen könnten. Am Freitag schloss der Index leicht im Minus mit einer bullischen Hammerkerze, nachdem die Verluste in der zweiten Hälfte des Handelstages größtenteils ausgeglichen werden konnten.



Maximilian Wienke

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



