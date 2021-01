Langfristig kann ein Aufwärtstrend seit dem Jahr 2018 in der Varta-Aktie abgeleitet werden, den Höhepunkt markierte das Papier im dritten Quartal 2020 bei 138,70 Euro. Allerdings musste anschließend eine Konsolidierung zurück auf das runde Niveau von 100,99 Euro vollzogen werden. Dabei konnte sich die Aktie auf den beiden gleitenden Durchschnitten EMA 50/200 erfolgreich abstützen und zuletzt wieder über 130,00 Euro zurückkehren. Nun versucht das Papier darüber anzusteigen und könnte in dieser Woche bei gleichbleibender Aufwärtsdynamik sogar einen Erfolg für sich verbuchen.

Bereithalten

Sobald es gelingt die aktuellen Jahreshochs bei 131,70 Euro nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs zu überwinden, werden weitere Zugewinne an die Höchststände aus 2020 bei 138,70 Euro sehr wahrscheinlich. Mittelfristige Ziele lassen sich dagegen bei rund 150,00 Euro für die Varta-Aktie errechnen. Als Zugvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KE1PS9 zum Einsatz kommen. Eine Verlustbegrenzung sollte in diesem Szenario das Niveau von 125,00 Euro allerdings nicht überschreiten. Unterhalb von 122,00 Euro droht dagegen ein erneuter Test des EMA 50 bei 117,46 Euro, darunter sogar des EMA 200 bei derzeit 308,23 Euro.