American Express ist Top Employer 2021. DasUnternehmen erhält die Auszeichnung zum fünften Mal in Folge und gehört damiterneut zu den Arbeitgebern in Deutschland, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiternein herausragendes Arbeitsumfeld bieten. Auch in diesem Jahr gehört dasUnternehmen zu den zehn besten in Deutschland."Erst recht in diesen Zeiten stehen die Gesundheit, Sicherheit und dasWohlbefinden unserer Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle. Nach einem soaußergewöhnlichen Jahr sind wir besonders stolz auf die Auszeichnung als TopEmployer", sagt Sonja Scott, Country Manager bei American Express Deutschland.Zum zweiten Mal in Folge konnte das Unternehmen seinen Platz unter den Top 10sichern.

Das Top Employers Institute untersucht jedes Jahr verschiedene HR-Bereiche undProzesse in Unternehmen, darunter Diversity & Inclusion, People Strategy, WorkEnvironment, Talent Acquisition, Learning und Well-being."Eine diverse, inklusive Unternehmenskultur ist die Basis unseres Unternehmens.Die Stärke unserer Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt und der Service,den sie unseren Kunden Tag für Tag bieten, sind der Schlüssel zu unserem Erfolg- und das seit Ausbruch der Pandemie aus dem Home-Office. Das große Vertrauen,das wir in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, hat sich ausgezahlt",so Sonja Scott. "Es geht um mehr als nur die Verlagerung des Arbeitsortes. Diegesamte Arbeitskultur verändert sich und darauf haben wir uns eingestellt." BeiAmerican Express standen deshalb 2020 vor allem die Bereiche Well-Being,Inclusion & Diversity und Leadership im Fokus.American Express war eines der ersten Unternehmen in der Branche, das im März2020 komplett auf Home-Office umgestellt hat und dies auch weiterhinpraktiziert. Die Weiterentwicklung von Leadership-Programmen sowie neue Konzepteinnerhalb des bereits bestehenden Healthy Living und Healthy Minds Angebotsstellen seitdem praktische Arbeitshilfen im Home-Office und Angebote fürkörperliche Fitness und mentale Unterstützung bereit. "Rückblickend ist esbesonders bemerkenswert, wie schnell wir die Umstellung auf die Arbeit aus demHome-Office gemeistert haben und auch das Zugehörigkeits- und Teamgefühlaufrechterhalten konnten. Auf dieser Basis blicken wir zuversichtlich in dieZukunft", sagt Sonja Scott.In diesem Jahr wurden über 1600 Top Employer in 120 Ländern und Regionen auffünf Kontinenten identifiziert und ausgezeichnet. Mehr dazu unterhttp://www.top-employers.comHier geht es zur Karriereseite von American Express:https://jobs.americanexpress.com/germanyÜber American ExpressAmerican Express ist ein global integrierter Zahlungsdienstleister, der seinenKunden Produkte, Dienstleistungen und Services anbietet, die das Lebenbereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern. Weitere Informationen gibt esunter americanexpress.de, facebook.com/americanexpress,instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express,twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.Über das Top Employers InstituteDas Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierungvon herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogrammermöglichen wir es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zuverbessern. Das vor drei Jahrzehnten gegründete Top Employers Institute hat indiesem Jahr über 1600 Top Employer in 120 Länder/Regionen auf 5 Kontinentenausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positivenEinfluss auf das Leben von über 7.000.000 Mitarbeitern weltweit.Top Employers Institute. For a better world of work.