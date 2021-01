BONN (dpa-AFX) - Auch wenn die Corona-Pandemie die Deutsche Post anfangs belastet hat, lief 2020 am Ende besser als von Analysten erwartet. Der boomende Online-Handel, getrieben durch die Krise, macht dem Logistikkonzern auch für die nächsten Jahre Hoffnung. Bisherige Ziele könnte der Konzern schneller erreichen als gedacht. Was bei dem Unternehmen los ist, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

Ask 0,32

Ask 0,32

Ask 0,30

Ask 0,30

Dass die Deutsche Post zu den Gewinnern der Corona-Krise gehört, war anfangs gar nicht zu erwarten. Das Management zeigte sich zu Beginn der Pandemie zurückhaltend und zog wie viele andere Konzerne die Prognose zunächst zurück. Doch in den folgenden Monaten drehte der Wind. Am Ende beflügelten Online-Handel und Paketboom die Gewinnentwicklung. Denn wie die Post Mitte des Monats verkündete, lag das operative Ergebnis (Ebit) 2020 deutlich über der erst im Herbst aktualisierten Prognose.

Im Oktober hatte die Post verkündet, dass sie ein Ebit von 4,1 bis 4,4 Milliarden Euro erwartet. Nach den vorläufigen Zahlen für 2020 liegt das Ergebnis jetzt bei über 4,8 Milliarden Euro. Damit ist der Konzern gar nicht so weit von dem seit Jahren gesetzten Ziel vorbeigeschrammt. Bis zum Beginn der Pandemie hatte Konzernchef Frank Appel lange das Ziel verfolgt, 2020 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 5 Milliarden Euro zu erreichen.

Alles in allem, konnte die Post in der zweiten Jahreshälfte wieder einiges wettmachen. "2020 war ein außergewöhnliches Jahr", erklärte Appel. "Trotz der zahlreichen Herausforderungen konnten wir ein Rekordergebnis erzielen. Unsere Strategie und unser Geschäftsmodell haben sich als resilient erwiesen - auch in weltwirtschaftlich turbulenten Zeiten."

Im Zuge der Krise lichteten sich für die Bonner nicht nur die Wolken. Es sieht für die nächsten Jahre jetzt sogar besser aus als vor der Pandemie, stellt man die Ebit-Ziele der nächsten Jahre nebeneinander. Denn im März vergangenen Jahres lagen die Schätzungen der Deutschen Post für 2022 noch bei 5,3 Milliarden. Jetzt peilt Appel schon für das laufende Jahr mit 5,4 Milliarden mehr an. Einen detaillierten Ausblick will das Unternehmen am 9. März vorlegen.

Die Corona-Krise hat das Einkaufsverhalten verändert und viel ins Internet verlagert. Dadurch ist die Deutsche Post nach anfänglichen Belastungen durch die Pandemie nach und nach zu einem Krisengewinner geworden. Insgesamt war das Sendungsaufkommen die vergangenen Monate hoch - mit einem besonderen Schub im Weihnachtsgeschäft. "Aus der Perspektive des E-Commerce könnte man sogar sagen, dass wir durch Covid-19 im Jahr 2020 bereits auf dem Stand des Jahres 2030 sind", sagte DHL-Express-Manager Michiel Greeven im November.