^ DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf Corestate platziert erfolgreich Sigma Technopark in Augsburg aus seinem offenen Spezial AIF 'Opportunity Deutschland I'

* 80 Mio. EUR Gesamterwerbskosten



* Moderner Gewerbepark Park mit knapp 113.000 m² Büro-, Produktions- und Logistikfläche



* Corestates institutionelle Kunden profitieren vom bewährten aktiven Asset-Management-Ansatz



Frankfurt, 25. Januar 2021. Corestate Capital Group (Corestate), ein führender unabhängiger Investment-Manager für Immobilien in Europa, hat aus seinem offenen Spezial-AIF "Corestate Opportunity Deutschland I" erfolgreich das Objekt Sigma Technopark in Augsburg an das Joint Venture "Titanium" von AXA IM Alts und Sirius Real Estate veräußert. Die Gesamterwerbskosten für den Käufer belaufen sich auf ca. 80 Mio. EUR.



Corestates Opportunity Fonds konzentriert sich auf Wohn- und Gewerbeimmobilien und richtet sich überwiegend an institutionelle Investoren. Das Fondsvolumen, hinter dem aktuell ein Objektportfolio aus 18 Immobilien steht, liegt bei rund 500 Mio. EUR. Als Service KVG fungiert Hansainvest.



Nils Hübener, Chief Investment Officer von Corestate: "Unsere institutionellen Investoren des Opportunity Deutschland I sind in erster Linie Pensionskassen, die vor allem eine konstante Basisrendite aus Mieterträgen schätzen. Durch unseren bewährten aktiven Asset-Management-Ansatz erzielen wir für sie zusätzlich Erträge aus dem Wertsteigerungspotenzial der Immobilien im Portfolio. Der konstante Mieteingang dient dabei der Sicherstellung der Mindestausschüttung und bietet gleichzeitig weitere Entwicklungsmöglichkeiten."

Der Sigma Technopark, ehemals großer Siemens-Produktionsstandort, ist ein moderner und etablierter Gewerbepark an der Werner-von-Siemens-Straße 6 und bietet eine vermietbare Gesamtfläche von etwa 113.000 m² und mehr als 1.500 Parkplätze. Die Vermietungsauslastung liegt bei ca. 90 Prozent. Das Mieterportfolio umfasst etablierte Blue-Chip-Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, mittlere und Kleinunternehmen bis hin zu Start-ups. Es ist über zahlreiche Sektoren diversifiziert, darunter Elektronikproduktion, Bildungseinrichtungen wie Universitäten, Logistik und Technologie. Der Sigma Technopark liegt in einer der Top-Logistikregionen in Deutschland und profitiert von einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung.