IBU-tec advanced materials AG: IBU-tec erwartet bis 2025 hochprofitables Umsatzwachstum auf 80 bis mehr als 100 Millionen Euro/ Eigenes Batterieprodukt und Fokus auf globale Greentechmärkte als Wachstumstreiber

- Strategie "IBU 2025" vorgestellt

- EBITDA Marge soll auf mehr als 20 Prozent steigen

- Durchschnittliches Wachstum der kommenden Jahre 20-25 Prozent p.a.

- Batteriematerialien sollen bis zu 30 Prozent des Umsatzes ausmachen

- Positionierung als Greentech-Unternehmen in globalen Wachstumsmärkten wird forciert

Weimar, 25. Januar 20201 - Die IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) stellt die Strategie "IBU 2025" vor. Damit hat das Unternehmen seine 2015 aufgestellte Wachstumsstrategie fortentwickelt und weiter geschärft. Durch die erhöhte Nachfrage nach Batterieprodukten sowie die verstärkte Positionierung der Gruppe in globalen Wachstumsmärkten mit Fokus auf Umwelt- und Ressourcenschonung geht IBU-tec in den kommenden Jahren von einem forcierten Wachstum von durchschnittlich 20-25 Prozent pro Jahr aus. Für das Geschäftsjahr 2025 plant IBU-tec im Konzern mit Umsätzen von 80 bis über 100 Millionen Euro, bei einer Steigerung der EBITDA-Marge auf mehr als 20 Prozent. Im Kernsegment Batteriematerialien rechnet die Gruppe sogar mit mehr als einer Verzehnfachung ihrer Umsätze im Vergleich zu 2020. So sollen 25 bis 30 Prozent der Gesamtumsätze des Konzerns in diesem Bereich im Jahr 2025 erwirtschaftet werden.

Im Bereich Batteriematerialien ist IBU-tec ab diesem Jahr erstmals auch mit einem eigenen Produkt (Vergleich Corporate News vom 19. Oktober 2020) in dem globalen Wachstumsmarkt vertreten. Mit der Varta AG konnte IBU-tec bereits einen renommierten Kunden für das neue Produkt gewinnen. LFP-Batterien, auf die auch Tesla künftig verstärkt setzen will, sorgen u.a. für eine verbesserte Reichweite bei Elektrofahrzeugen. Einsatzmöglichkeiten finden sich aber auch in Batterien für Hörgeräte, stationäre Energiespeicher oder Bootsmotoren.