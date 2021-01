Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Kissigs Portfoliocheck: Match Group ist Frank Sands neuer alter Favorit beim Onlinedating In meiner Kolumne "Kissigs Portfoliocheck" nehme ich regelmäßig für das "Aktien Magazin" von Traderfox die Depots der besten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 124. Portfoliocheck blicke ich wieder einmal in das Depot von Frank …