JPMORGAN belässt Siemens Gamesa auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Siemens Gamesa

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa nach Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Analyst Akash Gupta sprach in einer am Montag vorliegenden Studie von den ersten positiven Zahlenmitteilung seit der Fusion von Gamesa mit der Windenergie von Siemens. Dies sei aber angetrieben von einmaligen positiven Effekten, deren Ausmaß bisher nicht näher beziffert sei. Insgesamt nehme sein Zuversicht hinsichtlich einer Trendwende bei dem Konzern zu./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 00:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.