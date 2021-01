In dieser Woche schlägt die Stunde der Technologieaktien in den USA. Abermals neue Rekordhochs im Nasdaq 100 Index zu Wochenbeginn lassen auf eine starke Berichtssaison mit Apple, Facebook, Microsoft und Tesla hoffen.

Gleichzeitig werden Tourismus-Aktien in Europa von drohenden innereuropäischen Reisebeschränkungen belastet. In den USA fallen die Verluste in dieser Branche nicht so dramatisch aus, da viele Anleger darauf setzen, dass das neue Konjunkturpaket der Biden-Regierung die Konsumausgaben in den kommenden Monaten nach oben hieven könnte.

Der Deutsche Aktienindex entwickelt sich im Moment auch deshalb schwächer als seine US-Pendants, da ein europäisches Konjunkturpaket noch auf sich warten lässt. Die stabile Aufwärtsbewegung ohne größere Korrekturen am Aktienmarkt im vergangenen Jahr hat allerdings eine Mentalität unter den Anlegern entstehen lassen, dass sich die Kurse immer wieder erholen, egal was passiert. So gehen die Investoren auch gut gelaunt in die neue Handelswoche. Der DAX bleibt über 13.800 Punkten in seinem intakten Aufwärtstrend.