25 Jahre MDax, Alibaba und Bitcoin

Was für eine Woche! Im Zentrum des Interesses stand der Machtwechsel in den USA. Während zu Beginn noch die Sorge vorherrschte, ob die Vereidigung Joe Bidens friedlich über die Bühne laufen würde, wurde dann das Ereignis gebührend gefeiert, „Die Demokratie hat gesiegt“ zitierte die, „Es bricht ein neuer Tag an in Amerika“und „Hört mir zu, vermesst mein Herz“ dieaus der Rede des neuen Präsidenten. Doch dann hatte auch schon wieder die Pandemie das Sagen und die neuen Regelungen kamen über uns – für Bayern änderte sich aber wenig. Der Dax hat so die Woche über insgesamt zugelegt, doch seit Mitte der Woche geht es eher wieder bergab. Ulrich Kirstein () mit der Presseschau am Freitag.