Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Siemens Energy überzeugt ++ Plug Power spürt Gegenwind.

> USA | In China steigen die Covid19-Infektionszahlen und das bringt auch die Investoren zum Nachdenken. Am vergangenen Freitag kam es bei den Indizes zu einer Euphorie-Pause. Der S&P 500 schloss 0,3 Prozent unter seinem Vortagesniveau. Der Dow Jones büßte 0,6 Prozent ein und für den Nasdaq100 ging es um 0,3 Prozent abwärts. Bemerkenswert: Große Technologie-Titel wie Apple (-1,5 Prozent), Microsoft (+0,4 Prozent) und Facebook (+0,6 Prozent) ließen sich nicht mit nach unten ziehen. Hier herrscht mit Blick auf die anstehenden Quartalszahlen großer Optimismus. Die Anteilsscheine von Intel gerieten kräftig unter die Räder. Nach den starken Zahlen tendierten zahlreiche Anleger dazu, ihre Buchgewinne in Realgewinne umzuwandeln. Gewinnmitnahmen sorgten für einen Kursabschlag von 9,3 Prozent.