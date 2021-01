NATO wählt Thales für die Bereitstellung ihrer ersten Defence Cloud für Streitkräfte

Nexium Defence Cloud Thales

Da militärische Operationen zunehmend datengestützt sind, ist der Zugang zu kritischen Daten und Anwendungen für die Streitkräfte von zentraler Bedeutung. Die von Thales entwickelte Defence Cloud ermöglicht den Streitkräften, Daten in Echtzeit von der Kommandozentrale ins Einsatzgebiet zu übertragen und zu analysieren, ihre digitale Transformation unter Einhaltung höchster Sicherheitsstandards voranzutreiben und den Entscheidungszyklus zu beschleunigen, um einen operativen Vorteil zu gewinnen und zu behaupten.

Bisher war die Arbeit Dutzender Spezialisten über einen Zeitraum von mehreren Monaten an Standorten in der Nähe der Gefechtszone erforderlich, um die benötigten Ressourcen bereitzustellen. Mit Nexium Defence Cloud und seinem Service-Design-Studio und Orchestrierungssystem, kann ein kleines Expertenteam IT-Dienste und -Anwendungen innerhalb nur weniger Stunden an Standorten bereitstellen, die Tausende von Kilometern entfernt sind. Diese Lösung basiert auf einem holistischen Konzept, das Anwendungsmanagement, IT, Netzwerke und Sicherheit umfasst, und verfügt über eine Systemarchitektur, die für unterschiedliche Vertraulichkeitsstufen entwickelt wurde.

Nexium Defence Cloud kombiniert die besten auf dem Markt erhältlichen zivilen und kommerziellen Technologien zu einer kompletten, modularen und souveränen Lösung, die es den Streitkräften ermöglicht, im Einsatzgebiet vollständig autonom zu operieren. Sie bietet ein breites Spektrum möglicher Konfigurationen – von einer sehr leistungsfähigen und leicht skalierbaren Infrastruktur für Kommandozentralen bis hin zu All-in-One-Systemen in Containern, die einen vorgeschobenen Stützpunkt in nur wenigen Stunden in einen neuen Cloud-Knoten verwandeln.