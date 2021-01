PANDION-Anleiheemission - Vorzeitige Schließung des Orderbuchs am 26. Januar 2021 um 14 Uhr aufgrund hoher Nachfrage

Köln, 25. Januar 2021 - Die PANDION-Unternehmensanleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A289YC5, WKN: A289YC) ist bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern sowie bei Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Aufgrund der hohen Nachfrage wird der am Freitag, 22. Januar 2021, angelaufene Angebotszeitraum für die mit 5,50 % p.a. verzinste PANDION-Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebots verkürzt. Zeichnungen der Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse sind nur noch bis morgen, 26. Januar 2021, 14:00 Uhr, möglich. Ursprünglich war eine Zeichnung bis zum 29. Januar 2021 vorgesehen.

Weitere Details zum Emissionsvolumen, zur Zuteilung sowie zu Ausgabe und Valuta der Schuldverschreibungen werden zeitnah nach Beendigung des Angebotszeitraums bekannt gegeben.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekt steht zum Download unter www.pandion.de/ag/anleihe und www.bourse.lu zur Verfügung.



Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, Mainz, München, Berlin und Stuttgart. Seit 2014 entwickelt das Unternehmen zudem großvolumige Büroimmobilien. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit 4.250 hochwertige Wohnungen, 10 größere Gewerbeobjekte sowie 3 Vorratsprojekte, die der Projektentwicklung zugeführt werden sollen, mit einem Verkaufsvolumen von insgesamt rund 4,3 Mrd. Euro, der überwiegende Teil im Bereich Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt rund 190 Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.