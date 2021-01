Seite 2 ► Seite 1 von 3

"Wir sind stolz, solche hochkarätigen und vielfältigen Investoren an Bord zuhaben", sagt Christoph Mayr, MIRAI FOODS Mitgründer und CEO. "Die Paulig-Gruppemit ihrer umfangreichen Erfahrung in der Nahrungsmittelindustrie ist ein idealerPartner für Produktentwicklung, Vermarktung und Vertrieb. Team Europe hat einenbeeindruckenden Track Record als Investor und Company Builder. Wie wir sind siedaran interessiert, kultiviertes Fleisch zeitnah in die Hände von Verbrauchernzu bringen", ergänzt er."MIRAI ist eine Firma der zweiten Generation in diesem Bereich und sie legen einsehr schnelles Tempo vor", sagt Marika King, Leiterin von PauligsWagniskapitalableger PINC. "Sie brauchten nur sechs Monate, um einen erstenPrototypen zu entwickeln und wir freuen uns sehr darauf, das Team auf ihrem Wegzu begleiten. Sie passen sehr gut zu PINC und Paulig; wir möchten dieEntwicklung von neuen, nachhaltigen und gesunden Lebensmitteln aktivunterstützen.""MIRAI und Team Europe verfolgen die gleiche Mission. Beide Organisationenglauben an die Kraft der Technologie, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Wirfreuen uns, das Team in seinem Streben nach einem nachhaltigen, gesunden undethischen Ernährungssystem zu unterstützen", sagt Lukasz Gadowski, Gründer undCEO von Team Europe.Insgesamt beteiligten sich sieben Investoren an dieser erstenFinanzierungsrunde, mit einer Spannbreite die von Family Offices über BusinessAngels bis hin zu Biotech- und High Tech Venture Capital Fonds reicht.MIRAI FOODS setzt keine Gentechnik ein. Als eine der wenigen Firmen weltweitarbeitet MIRAI daran, natürliches Fleisch anzubieten, welches im Labor durch dieVervielfältigung von Muskel- und Fettzellen ohne den Einsatz von Gentechnikhergestellt wird. Insbesondere europäische Konsumenten werden diesen Unterschiedzu schätzen wissen. Die Firma zielt langfristig darauf ab, eine Vielzahl an