JPMORGAN belässt PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Medizintechnikhersteller habe über ein erfreuliches Schlussquartal 2020 berichtet, aber wie üblich sowohl für die Optimisten als auch für die Pessimisten etwas in petto gehabt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 07:18 / GMT