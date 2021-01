Köln (ots) - Die Corona-Pandemie gilt als Katalysator der Digitalisierung. Von

heute auf morgen waren viele Versicherungsunternehmen gezwungen umzudenken und

schnell digitaler zu werden. Junge Unternehmen mit digitaler DNA waren hier klar

im Vorteil. Eindrucksvolles Beispiel: Der digitale Gewerbeversicherer mailo war

in der Krise nicht nur mit sich selbst beschäftigt, sondern hat den Fokus voll

auf Produkt- und Serviceverbesserungen für Kunden und Maklerpartner gelegt.



"Unser Geschäftsmodell und unsere Systeme sind zu 100% auf digitales Arbeiten

ausgelegt. So war es für uns von heute auf morgen möglich, voll in den

Homeoffice-Betrieb zu wechseln - alles ohne Einschränkungen für Kunden und

Vertriebspartner. Und das funktioniert nun seit mehr als zehn Monaten

hervorragend ", sagt Dr. Matthias Uebing, Gründer und Vorstand der mailo

Versicherung AG.







mailo hat die vergangenen Wochen und Monate genutzt, um die Produktpalette unddas Serviceangebot gezielt zu erweitern und das eigene Wachstum erfolgreichvoranzutreiben. Das Feedback und die Interessen der Kunden und Maklerpartnerstanden dabei klar im Fokus. Das Ergebnis: viele gezielte Entwicklungen undVerbesserungen, die nach und nach in den Markt gegeben wurden."Ein erklärtes Ziel von mailo ist es, die Probleme unserer Kunden undMaklerpartner zu lösen. Und die aktuelle Pandemie hat einige neue Probleme zuTage gebracht, die es zu lösen galt. Es war eindrucksvoll zu beobachten, wieviele Gewerbetreibende die neue Situation angenommen haben und mit vielEngagement und Flexibilität meistern. Wir wollten als Versicherer unseren Teildazu beitragen, indem sich auch der Versicherungsschutz flexibel an dieveränderten Rahmenbedingungen anpasst. Unser Homeoffice-Schutz für Bürobetriebeoder der weiterentwickelte Betriebsschließungsschutz für Gastronomiebetriebe -mit Covid-19-Schutz nach GDV-Standard - sind nur zwei Beispiele", stellt Uebingheraus.Die Liste der in den zurückliegenden Monaten durchgeführten Produkt- undService-Updates ist lang. Auf den ersten Blick wird klar: mailo hat es sich zumZiel gemacht, Kunden und Maklerpartner durch die Krise zu begleiten. In derGastro-Police ist neben dem Update in der Betriebsschließungsversicherung aucheine wichtige Verbesserung in der Betriebshaftpflicht hinzugekommen: DieLieferung von Speisen - die derzeitige Haupteinnahmequelle von Gastronomen - istnun ebenfalls mitversichert. Ähnlich flexibel ist auch die Deckung fürHandelsbetriebe. Einzelhändler, die auf den Onlinehandel umschwenken mussten,