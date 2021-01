La carte SolidGold (GS SolidGold Card) permet aux utilisateurs de la chaîne deblocage G999 de changer très rapidement des cryptocurrences (monnaie dechiffrement) en devises fiduciaires, telles que l'euro, le yen, le dollaraméricain, la livre sterling (GBP), le franc suisse et autres, et de bénéficierd'avantages particuliers, comme un service de conciergerie personnelle.Dans ce contexte, il convient de mentionner que des centaines de millions depersonnes dans le monde utilisent une carte de crédit, avec une tendance à lahausse, de sorte que la carte GS-SolidGold-Card qui peut être utilisée dans lemonde entier est tout à fait conforme à la tendance.La centrale informatique de la GSB a lancé la G999 en octobre 2020. Celle-ci meten oeuvre un écosystème spécial qui est un système électronique, un dispositifde carte et une application uniques, inspirés du modèle économiquedéflationniste à jetons, qui permet également une variété d'options, y comprisun réseau de communication qui garantit aux clients une sécurité et uneconfidentialité sans précédent.La chaîne de blocage G999 est une chaîne de blocage qui offre un très hautniveau de sécurité des données et des communications, ce qui est unique dans cedomaine. L'équipe du GSB teste actuellement une application pour cet appel :GS-Telecom (GS Telecom App).Dans l'interview, Josip Heit souligne que GS Telecom peut désormais être vu surle "TestFlight sur l'App Store" et que GS Telecom est également l'un desservices les plus importants dans l'écosystème de la chaîne de blocs G999.Le chat non piratable, qui utilise le "peer-to-peer" (connexion cryptéed'ordinateur à ordinateur) et le "wallet-to-wallet" (transaction de portefeuilleà portefeuille) aura à l'avenir des numéros similaires à ceux des applications"télégramme" ou "signal", dont le nombre d'utilisateurs est de 500 millions.La carte GS lifestyle (carte de débit), qui sera introduite à l'échelle mondialele 1er février 2021, permettra aux utilisateurs (membres du GSB) de l'écosystèmede la chaîne de blocs G999 de bénéficier des services susmentionnés dans lemonde entier, notamment un service de conciergerie 24 heures sur 24 et desprogrammes de remboursement.Josip Heit, en tant que président du conseil d'administration, a déclaré dansune interview à de nombreux journalistes que la spécificité de GS Telecom nepeut être surestimée, surtout de nos jours en termes de vie privée, en citant lefait qu'il y a des années, les utilisateurs ne pouvaient pas imaginerl'importance des applications de transfert de données, telles que "telegram,threema, WhatsApp et Signal", entre autres.La plate-forme des partenaires du GSB est une innovation technologique majeuredans l'écosystème du GSB, avec un nombre de membres et d'utilisateurs quis'élève actuellement à 50 000 (cinquante mille), un nombre d'un million étantattendu d'ici la fin de l'année 2021.Dans ce contexte, Josip Heit, en tant que PDG du Gold Standard Group, prévoitune juste valeur future de 2 (deux) milliards d'euros et planifie l'introductionen bourse (Initial Public Offering) plus tard cette année, qui se fera sur lesmarchés réglementés internationaux. Site web : https://g999main.netMETA KEYS :Josip Heit, G999, GSB Gruppe, GS Telecom, GS Partners, Gold Standard Group, GSTelecom App, GSB Blockchain, GS Livestyle Card, GSB Software, GSB IT-Powerhouse,G999 SolidGold CardContact:GSB Gold Standard Banking Corporation AGGroße Bleichen 3520354 HambourgSite web : http://www.GSB.GoldService de presse:Mme BergerTéléphone : +49 40 376 69 19 - 0Fax : +49 40 376 69 89 - 3Courrier : mailto:Media@G999main.netContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/138064/4820211OTS: GSB Gold Standard Banking Corporation AG