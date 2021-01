Hamburgo (ots) - Josip Heit, director general de Gold Standard Group, presenta

la primera tarjeta de crédito de oro macizo del mundo (GS lifestyle card) hecha

de oro puro el 1 de febrero de 2021.



Josip Heit presentó con ella la que probablemente sea la tarjeta de crédito más

valiosa del mundo, con la que se pueden realizar operaciones de pago. No sólo el

oro puro hace que la tarjeta de crédito sea muy valiosa, sino que también los

servicios son fenomenales.





La tarjeta SolidGold (GS SolidGold Card) permite a los usuarios de la cadena debloques G999 cambiar criptomonedas (criptodivisas) muy rápidamente en monedasfiduciarias, como euros, yenes, dólares estadounidenses, libras esterlinas(GBP), francos suizos y otras, así como disfrutar de ventajas especiales, comoun servicio de conserjería personal.En este contexto, cabe mencionar que cientos de millones de personas en todo elmundo utilizan una tarjeta de crédito, con una tendencia creciente, por lo quela GS-SolidGold-Card, que puede utilizarse en todo el mundo, está en plenaconsonancia con la tendencia.La central informática de software y blockchain GSB lanzó el G999 en octubre de2020, este implementa un ecosistema especial que es un sistema electrónicoúnico, dispositivo de tarjeta y app, inspirado en el modelo económico de tokensdeflacionarios, que además permite una variedad de opciones, incluyendo una redde comunicación que garantiza a los clientes una seguridad y privacidad sinprecedentes.La blockchain G999 es una cadena de bloques que ofrece un nivel muy alto deseguridad de los datos y de las comunicaciones, que es único en este campo. Elequipo de GSB está probando actualmente una aplicación para esta llamada:GS-Telecom (GS Telecom App).En la entrevista, Josip Heit destaca que GS Telecom ya puede verse en el"TestFlight on the App Store" y que GS Telecom es también uno de los serviciosmás importantes en el ecosistema de la G999 Blockchain.El chat no pirateable, que utiliza el "peer-to-peer" (conexión cifrada entreordenadores) y el "wallet-to-wallet" (transacción entre monederos) tendrá en elfuturo cifras similares a las de las apps "telegram" o "signal", cuyo número deusuarios es de 500 millones.La tarjeta de estilo de vida GS (tarjeta de débito), que se introducirá a nivelmundial el 1 de febrero de 2021, permitirá a los usuarios (miembros del GSB) delecosistema de la cadena de bloques G999 beneficiarse de los serviciosmencionados en todo el mundo, incluido un servicio de conserjería de 24 horas yprogramas de reembolso.Josip Heit, en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, declaróen una entrevista a numerosos periodistas que no se puede sobrestimar laespecificidad de GS Telecom, especialmente hoy en día en términos de privacidad,citando el hecho de que hace años los usuarios no podían imaginar la importanciade las aplicaciones de transferencia de datos, como "telegram, threema, WhatsAppy Signal", entre otras.La plataforma de socios de GS es una importante innovación tecnológica en elecosistema de GSB, con un número de miembros y usuarios que actualmente asciendea 50.000 (cincuenta mil), y se espera llegar a un millón a finales del presenteaño 2021.En este contexto, Josip Heit, como consejero delegado del Grupo Gold Standard,espera un valor razonable futuro de 2 (dos) mil millones de euros y estáplaneando la OPV (Oferta Pública Inicial) a finales de este año, que serealizará en mercados regulados internacionalmente.